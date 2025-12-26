En un video que se hizo viral en las últimas horas, quedó registrado un encuentro que parece sacado de una película navideña de acción. Todo comenzó cuando un oficial del Sheriff del Condado de Fulton, en Ohio, encendió sus sirenas para detener a un vehículo que circulaba a una velocidad mayor a la permitida.

Una parada de tráfico "mágica"

Al acercarse a la ventanilla, el oficial no pudo contener su asombro: "¡Santa!", exclamó al ver a un hombre perfectamente caracterizado con el traje rojo y la barba blanca. El conductor no viajaba solo, ya que estaba acompañado por la Señora Claus.

Incluso en medio de la infracción, el espíritu navideño se mantuvo presente. El oficial, entre risas, le preguntó: "Santa, ¿tienes tu licencia de conducir?", a lo que el icónico personaje respondió con seguridad que sí antes de bajar del vehículo.

El "regalo" inesperado en el asiento

Sin embargo, la situación tomó un matiz inesperado cuando Santa Claus confesó un detalle importante: llevaba un arma de fuego oculta en el auto. Afortunadamente, tras realizar la verificación correspondiente, el oficial confirmó que el "viejito pascuero" tenía todos sus permisos en regla, por lo que no hubo mayores complicaciones legales.

Recomendación para todos los trineos

Las autoridades locales decidieron compartir las imágenes de la cámara corporal para recordar a la población que las leyes de tránsito se aplican a todos, incluso si vienes del Polo Norte. Entre bromas, advirtieron que "incluso los trineos necesitan disminuir la velocidad" para garantizar una Navidad segura para todos.

Finalmente, tras el curioso chequeo, Santa y su esposa continuaron su camino, no sin antes desearle una Feliz Navidad al oficial que los detuvo.

