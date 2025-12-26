Aramayo: “Habrá innumerables beneficios tecnológicos con la llegada de empresas como Starlink”

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Romero, realizó estas declaraciones este viernes durante una entrevista en Red Uno, donde explicó las ventajas del Decreto Supremo Nº 5509, en el ámbito tecnológico y de capacitación.

Según Romero, la implementación del D.S. 5509 permitirá la llegada de empresas que no solo invertirán en el país, sino que también capacitarán a jóvenes bolivianos y generarán nuevas fuentes de empleo, particularmente en el área tecnológica.

“Se conversó con muchas empresas y se analizaron diversas opciones para definir las mejores condiciones de prestación de servicios. Esto ha permitido abrir un espacio real para la participación de plataformas globales como Coursera, IBM, Google, Amazon Web Services, Oracle y el Project Management Institute (PMI)”, manifestó Aramayo, al señalar que estos acuerdos permitirán mejorar las competencias en programación, inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos.

El ministro sostuvo que estas iniciativas contribuirán a reducir las desigualdades territoriales, ya que permitirán contar con una juventud mejor capacitada, con nuevas habilidades y destrezas para incorporarse a procesos de innovación tecnológica.

“Esto va a generar mecanismos de empleabilidad que permitirán, en el corto plazo, ocupar espacios institucionales y productivos mediante la formación de talento”, puntualizó.

Romero indicó además que uno de los beneficios concretos de la llegada de estas empresas es la entrega de 10.000 becas, anunciadas por el presidente Rodrigo Paz, las cuales se sumarán a otras 7.000 otorgadas por el Ministerio de Educación, alcanzando un total de 17.000 becas.

“Estamos hablando de jóvenes bolivianos que, con estas destrezas, podrán trabajar para empresas globales como IBM, Google u Oracle, generando un impacto económico tanto a nivel macro como micro”, afirmó.

Finalmente, señaló que existirán entes reguladores como la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación de Bolivia (AGETIC), que garantizarán que las empresas que ingresen al país lo hagan respetando la soberanía nacional. Añadió que estas tecnologías también llegarán al área rural, con el objetivo de reducir la brecha digital.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó el Decreto Supremo 5509, que prevé ofrecer 17.000 becas en tecnología para jóvenes de todo el país y la apertura para el ingreso de las tecnológicas mundiales Starlink (SpaceX), OneWeb, Kuiper de Amazon y otras.

