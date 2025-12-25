Alerta por lluvias intensas y riesgo de desborde de ríos en Santa Cruz y el trópico de Cochabamba

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene vigente una alerta roja debido a las intensas precipitaciones que continúan registrándose a nivel nacional, las cuales han provocado el ascenso reiterado del nivel de varios ríos y desbordes en distintas regiones del país.

La pronosticadora del Senamhi, Heydi Quisbert, informó que las lluvias están afectando principalmente al departamento de Santa Cruz y al trópico de Cochabamba. “Estamos aún con precipitaciones registrándose a nivel nacional, por lo cual están ascendiendo los niveles de ciertos ríos, sobre todo afectando al departamento de Santa Cruz y el trópico de Cochabamba. Por ello se ha emitido dos avisos, uno de prioridad naranja y otro rojo”, explicó.

Según detalló, la alerta hidrológica de prioridad roja fue activada por los constantes ascensos y desbordes de los ríos Ichilo y Chapare, que actualmente representan el mayor riesgo para las poblaciones cercanas a sus cuencas. “Estos ríos son los que están afectando con el aviso hidrológico de prioridad roja”, precisó Quisbert.

Asimismo, el Senamhi mantiene un aviso hidrológico de prioridad naranja, que alcanza a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, además del norte de La Paz, el trópico de Cochabamba y los valles de Chuquisaca, Tarija y Potosí. Este aviso tiene vigencia hasta el 29 de diciembre.

La pronosticadora añadió que, además de las alertas hidrológicas, se mantiene un aviso por lluvias moderadas a fuertes, que se extenderá al menos hasta los primeros días del mes de enero, por lo que recomendó a la población tomar previsiones y mantenerse informada a través de los reportes oficiales.

