“Motores dañados y garantías perdidas”: transportistas exigen resarcimiento por gasolina de mala calidad

El sector del transporte urbano exigió este lunes que el Gobierno nacional resarza los daños ocasionados según denuncian por la mala calidad de la gasolina distribuida en el país. La demanda surge en medio de protestas registradas en distintas regiones y durante una reunión entre autoridades y sectores afectados.

El Ejecutivo anunció la activación de un “seguro solidario” destinado a cubrir perjuicios ocasionados por fallas mecánicas presuntamente vinculadas al combustible. Sin embargo, los transportistas esperan que la medida se concrete con rapidez y alcance a todos los afectados.

Antes de ingresar al encuentro con representantes del Gobierno y del Comité pro Santa Cruz en instalaciones de YPFB, el ejecutivo de la Federación de Transporte Urbano de Santa Cruz, Bismark Daza, explicó que varios motorizados habrían sufrido daños severos en sus motores.

“El tema de los motores ha sido por una goma que se ha puesto en los sistemas y válvulas, que lamentablemente en muchos casos se han doblado. Eso obliga a destapar motores, repararlos, y se pierde incluso la garantía del vehículo”, señaló.

Daza advirtió que las reparaciones representan un gasto elevado para los propietarios de vehículos de transporte público, lo que podría repercutir directamente en su economía. Según el dirigente, el problema se viene reportando desde hace casi tres semanas.

“Han caído más de 150 unidades solo en Santa Cruz, y también en provincias. Minibuses de transporte de pasajeros han resultado afectados”, afirmó.

El dirigente insistió en que el resarcimiento económico es necesario, pero no suficiente.

“Tiene que haber un responsable aquí. No puede ser que solo con un resarcimiento se acabe esto. Las autoridades deben pronunciarse y explicar qué va a pasar”, sostuvo.

Para esta jornada se prevé una reunión entre autoridades gubernamentales, representantes del transporte urbano, mototaxistas y el Comité pro Santa Cruz. El objetivo es evaluar los daños reportados y buscar mecanismos de compensación y solución al conflicto.

Mientras tanto, el sector aguarda propuestas formales del Gobierno.

