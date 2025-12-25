Vecinos del barrio Ferbo denuncian tiroteos, apuñalamiento y amenazas de pandillas

Vecinos del barrio Ferbo, ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, denunciaron una serie de hechos violentos protagonizados por presuntas pandillas, que incluyeron enfrentamientos con disparos y petardos durante la noche de Navidad, generando temor e inseguridad entre los habitantes del sector.

De acuerdo con los testimonios, los enfrentamientos se registraron en plena Nochebuena, cuando grupos de pandilleros se enfrentaron en la vía pública, obligando a los vecinos a resguardarse en sus domicilios. “Estaban a tiroteos, nosotros no salimos. Últimamente, han venido armados, tenemos miedo, son pandillas. Hacen sus escándalos y no respetan a nadie”, relató una vecina visiblemente preocupada.

La situación se agravó al día siguiente, cuando durante la cobertura periodística en el lugar, cámaras de la Red Uno captaron el momento en que uno de los presuntos pandilleros apuñaló a un vecino con un arma blanca, a plena luz del día. El hecho causó alarma entre los residentes y transeúntes.

Tras la intervención policial, el agresor fue arrestado; sin embargo, según denunciaron los vecinos, el sujeto profirió amenazas contra los hijos de las familias del barrio durante su aprehensión. “Soy chicano y ya verán sus hijos”, habría dicho el detenido, de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar.

Además, señalaron que este tipo de comportamientos es recurrente en la zona y cuestionaron la efectividad de las acciones policiales, asegurando que, pese a los arrestos, los involucrados son liberados posteriormente y regresan al barrio. Además, denunciaron que varios domicilios fueron grafiteados por las pandillas como una forma de intimidación.

Ante esta situación, los habitantes del barrio Ferbo indicaron que durante las noches permanecen resguardados en sus viviendas por temor a nuevas agresiones y exigieron mayor presencia policial permanente para garantizar la seguridad y tranquilidad en la zona.

