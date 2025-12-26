TEMAS DE HOY:
Accidente en Potosí Urubó Hombre muerto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tragedia en la avenida Banzer: una persona fallece y otra queda herida en accidente

Efectivos de la Policía llegaron al sitio para acordonar el área y realizar el levantamiento legal del cuerpo, además de iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de establecer las causas del accidente.

Hans Franco

25/12/2025 20:52

Foto: Accidente de tránsito deja un fallecido en la carretera al norte
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito registrado la noche de este jueves dejó una persona fallecida y otra gravemente herida en la carretera al norte, a la altura del kilómetro 10, sobre la avenida Banzer.

Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando una motocicleta habría perdido el control tras impactar contra un cordón existente en la vía. A raíz del choque, uno de los ocupantes resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario, mientras que la otra persona perdió la vida en el lugar del accidente.

Efectivos de la Policía llegaron al sitio para acordonar el área y realizar el levantamiento legal del cuerpo, además de iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de establecer las causas del accidente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD