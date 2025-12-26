Tragedia en la avenida Banzer: una persona fallece y otra queda herida en accidente

Un accidente de tránsito registrado la noche de este jueves dejó una persona fallecida y otra gravemente herida en la carretera al norte, a la altura del kilómetro 10, sobre la avenida Banzer.

Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando una motocicleta habría perdido el control tras impactar contra un cordón existente en la vía. A raíz del choque, uno de los ocupantes resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario, mientras que la otra persona perdió la vida en el lugar del accidente.

Efectivos de la Policía llegaron al sitio para acordonar el área y realizar el levantamiento legal del cuerpo, además de iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de establecer las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play