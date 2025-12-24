Boliviano discutió con su pareja, la golpeó y la atropelló con un camión en Argentina | VIDEO

Un brutal hecho de violencia de género conmocionó a la zona del Mercado Central, en Argentina, donde un hombre de nacionalidad boliviana atacó a su pareja en plena vía pública, la golpeó durante varios minutos y luego la atropelló con un camión cargado de bananas.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad y el agresor fue reducido por testigos y detenido por la Policía, según informó el medio argentino TN.

La víctima fue identificada como María Luzmar C. R., de 36 años, de nacionalidad boliviana, quien murió en el acto a causa del violento impacto. El agresor es Gabriel Enrique M. D., también boliviano, quien conducía el camión involucrado en el ataque.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, el hecho se inició tras una fuerte discusión entre la pareja.

El hombre obligó a la mujer a bajar del camión y comenzó a golpearla brutalmente. La agresión se prolongó durante al menos tres minutos, en los que la víctima fue atacada con puños, patadas y objetos, mientras intentaba defenderse.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cómo la mujer cae reiteradas veces al asfalto. Finalmente, el agresor subió nuevamente al camión y la atropelló, provocándole la muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por testigos que presenciaron el hecho y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

