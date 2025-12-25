Procesan a brasileños capturados con armamento en el Urubó, Santa Cruz

Dos ciudadanos de nacionalidad brasileña comparecerán ante un juez cautelar tras ser capturados en posesión de fusiles AK-47 en la zona del Urubó, en el departamento de Santa Cruz. La aprehensión se produjo durante un control de rutina de Diprove (Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos), donde los agentes detectaron una camioneta con vidrios polarizados cuya placa no correspondía al modelo del vehículo.

Al realizar la requisa correspondiente, los efectivos hallaron el armamento de grueso calibre y diversos implementos tácticos, lo que derivó en la captura inmediata de los sospechosos.

Al momento de su detención, los brasileros portaban armas de grueso calibre.

Los extranjeros serán imputados por los delitos de portación ilegal de armas de uso militar, asociación delictuosa y organización criminal. Pese a la gravedad de los cargos, ambos sujetos optaron por su derecho al silencio y se abstuvieron de declarar sobre su estadía en el país o la procedencia del arsenal incautado.

La Policía Boliviana no descarta que estos individuos mantengan vínculos estrechos con organizaciones criminales transnacionales operando en territorio nacional. Por este motivo, se ha iniciado una coordinación estratégica con las autoridades de Brasil para cruzar información sobre los antecedentes penales de los detenidos.

