Así fueron presentados los dos extranjeros capturados con fusiles AK-47 en el Urubó

Tras el operativo desplegado en la zona del Urubó, el Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, Cnl. Jhenky David Gómez Córdova, brindó detalles oficiales sobre la captura de dos ciudadanos extranjeros —identificados preliminarmente como brasileños— hallados en posesión de armamento de guerra y equipo táctico.

El operativo y el arsenal secuestrado

La intervención, ejecutada inicialmente por efectivos de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), tuvo lugar en las inmediaciones del ingreso al Urubó, a la altura del surtidor de la zona. Los sujetos se encontraban a bordo de un vehículo sospechoso que, según reportes previos, circulaba sin placas de control.

Durante la requisa del motorizado, los agentes hallaron un arsenal que confirma la peligrosidad de los detenidos:

Armas de fuego: Fusiles tipo AK-47 .

Municiones: Cargadores y proyectiles de grueso calibre.

Equipamiento: Una radio de comunicación, teléfonos celulares y otros objetos vinculados a actividades ilícitas.

Gómez informó que ambos sujetos han sido puestos a disposición del Ministerio Público bajo los cargos de porte ilegal de armas de fuego y asociación delictuosa. El caso continúa en etapa de investigación para determinar la procedencia de las armas de uso militar y la situación migratoria exacta de los ciudadanos extranjeros.

Vea las imágenes:

Fotos: COMANDO DEPARTAMENTAL DE POLICÍA SANTA CRUZ

