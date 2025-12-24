Un operativo de inteligencia realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y otras unidades de la Policía terminó con la aprehensión de dos ciudadanos brasileños en la zona del Urubó, Santa Cruz, luego de que fueran encontrados con cuatro armas de fuego de grueso calibre, de uso militar, dentro de un vehículo sin placa.

Tras la intervención, fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz bajo fuerte resguardo policial. Además, se decomisaron municiones y cargadores portátiles, que fueron asegurados en dependencias policiales.

Por las características del operativo y la forma en que se encontraba el vehículo, no se descarta que los brasileños estuvieran planeando un asalto o robo agravado en la zona del Urubó o podrían estar relacionados con recientes casos de inseguridad, robos agravados e incluso sicariato en Santa Cruz

Extraoficialmente se reportó que otro vehículo intentó rescatar a los aprehendidos durante la intervención. Se espera que el Comandante Departamental o el director de la FELCC brinden más detalles del operativo.



