“Murió tras discutir en el micro”: Liberan al conductor implicado en la muerte de un adulto mayor en Santa Cruz

La familia de la víctima no encuentra consuelo ni explicación ante el deceso del adulto mayor, quien falleció presuntamente al tener una discusión con el chofer de un micro que se dirigía a Cotoca, Santa Cruz.

Robert Torres, hijo del fallecido, llegó hasta a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para exigir que la liberación del chofer sea revocada. Según la denuncia, existen pruebas contundentes en video que muestran el maltrato previo al colapso del anciano.

Señaló que todo comenzó por 10 bolivianos cuando el anciano acompañado de su esposa subió al micro con destino a Cotoca, su padre habría intentado pagar el pasaje, pero el conductor rechazó el dinero lanzándolo.

Tras la discusión, el chofer aceptó llevarlos, pero comenzó a increparlos y humillarlos a gritos frente a los demás pasajeros, reclamándoles que "no tenían derecho a ir sentados si iban gratis".

“Al sentirse humillado por el chofer mi padre empezó a convulsionar entonces mi madre y los pasajeros le gritaban al chofer que aceleré y lo lleve a un hospital lo más cercano, al chofer no le dio a gana y continúo alzando pasajeros mientras mi padre convulsionaba”, relató Torres.

El chofer según la denuncia continuó su ruta habitual, deteniéndose a recoger más gente mientras un hombre moría en su micro.

A pesar de la gravedad del hecho, las autoridades decidieron liberar al implicado bajo el argumento de "falta de evidencias". La familia denuncia que el vehículo no contaba con botiquín de primeros auxilios y que la actitud del chofer fue el detonante directo de la tragedia, por lo que exigen justicia.

Mira la programación en Red Uno Play