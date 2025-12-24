¡Se cumplió la meta! La pequeña Noemí, que está en terapia intensiva, recibe ayuda de la población

En medio del dolor y la incertidumbre, la esperanza ha encontrado un camino. La historia de la pequeña Noemí, de tan solo 10 años, quien lucha por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Juan de Dios en Oruro, ha movilizado los corazones de todo un país.

Lo que comenzó como una angustiante carrera contra el tiempo tras una cirugía de apéndice que derivó en una grave peritonitis, hoy se convierte en un testimonio de fe y unidad.

Con un gasto diario de 1.800 bolivianos solo en medicamentos, la familia de Noemí se encontraba al borde de la desesperación. Sin embargo, la solidaridad boliviana no se hizo esperar.

Gracias a la campaña de solidaridad iniciada por Red Uno, se logró una formidable respuesta de la población, por lo que se confirmó que se recaudaron más de 67.000 bolivianos. Estos fondos garantizan la continuidad del tratamiento crítico que Noemí necesita para seguir luchando por su vida.

"Se los agradezco mucho, se logró el objetivo. Quiero desearles una feliz Navidad a todos los que nos están viendo en esta noche", expresó el padre de Noemí, en medio de llanto por la satisfacción de contar con los recursos para el tratamiento de su hija.

Desde Red Uno, agradecemos la respuesta de la población para contribuir con los más necesitados, y esta vez por ayudar a la familia para que Noemí recupere su salud y vuelva a su hogar con sus seres queridos.

