Caso 'maletas': Legisladoras ven irregularidades en el control fronterizo y diplomático

El 'caso maletas' ha desatado una profunda controversia en la Asamblea Legislativa debido a las presuntas irregularidades en el control fronterizo y diplomático. Mientras el proceso avanza en instancias judiciales, las posturas políticas oscilan entre la denuncia de una fragilidad institucional y la defensa del debido proceso.

La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, denunció que el caso se está "apagando de a poco" a pesar de la gravedad de las 31 maletas con sellos diplomáticos. Según la legisladora, resulta alarmante que el Estado no detectara el hecho hasta que una alerta de Estados Unidos y los medios de comunicación expusieron la situación.

"Se han cometido una serie de irregularidades; cómo podría salir una persona que tiene arraigo y no podía abandonar el país", cuestionó Claros.

La diputada insistió en que "deben ser investigadas altas esferas" debido al daño provocado a la imagen institucional del país.

Por su parte, la diputada Patricia Patiño (PDC) reconoció que existieron fallas que entorpecieron el inicio de la investigación un mes antes de que el Ministerio Público tomara conocimiento. No obstante, destacó que actualmente ya existen malos funcionarios tras las rejas y que las acciones judiciales pertinentes están en pleno desarrollo.

"No podemos hablar que el gobierno está encubriendo algo, se tiene que llegar a la verdad histórica de los hechos", afirmó Patiño.

La legisladora subrayó que se encuentran recluidas exautoridades en Palmasola y que es imperativo respetar los tiempos procesales para no vulnerar garantías constitucionales.

Finalmente, el debate se centra en la necesidad de una comisión especial de investigación para transparentar la cadena de mando responsable.

Mira la programación en Red Uno Play