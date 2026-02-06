CENGOB: Ministros definen las prioridades estratégicas de salud, educación e infraestructura

Con el objetivo de modernizar la administración estatal y acelerar la entrega de resultados, el Gobierno nacional pone en marcha el Centro de Gobierno (CENGOB). Esta nueva instancia, creada mediante el Decreto Supremo 5500, busca articular el trabajo de los ministerios y entidades estratégicas para garantizar que las promesas presidenciales se traduzcan en proyectos medibles y verificables.

El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Héctor Linares, informó que este viernes 6 de febrero se llevará a cabo en Santa Cruz una reunión clave con nueve ministros, cinco viceministros y directores de planificación, además del acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Un modelo global para resultados locales

Linares destacó que Bolivia se suma a una tendencia internacional de eficiencia administrativa. "El CENGOB es un término nuevo en nuestro país, pero ya existe en más de 50 países en el mundo. El BID ha implementado 18 centros de gobierno; este es el número 19", explicó la autoridad.

A diferencia de otras estructuras, el viceministro aclaró que no se trata de más burocracia: "El Centro de Gobierno no es fiscalizador ni es ejecutor, es una instancia que monitorea el cumplimiento. Somos los que vamos a liderar este sistema de control y de monitoreo que hace que todas las promesas del presidente se prioricen".

El fin del "folder amarillo": Hacia una Bolivia digital

Una de las prioridades inmediatas del CENGOB es la eliminación del denominado "Estado tranca", un concepto que refiere a las trabas burocráticas que frenan la inversión y fastidian al ciudadano. Linares anunció que en pocas semanas se promulgará un decreto de desregularización para simplificar trámites cotidianos como las inscripciones escolares.

"Estamos a un par de semanas de promulgar un decreto que va a sentar las bases para poder desregularizar todo lo que es la tramitología de la gente que tiene que andar, por ejemplo, con su folder amarillo y su fotocopia de carnet. Esperamos que en un año o dos no pase eso", afirmó Linares.

Como primer paso concreto, el próximo miércoles se firmará un convenio con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para implementar la Ciudadanía Digital. El objetivo es que, para el segundo semestre de este año, los estudiantes puedan inscribirse y realizar trámites desde sus celulares, eliminando formularios físicos.

Control en tiempo real para el Presidente

La gestión del CENGOB se apoyará en herramientas tecnológicas de última generación. Linares explicó que se han identificado 87 prioridades, de las cuales los ministros seleccionarán las 15 más urgentes para presentar al primer mandatario.

El seguimiento será riguroso y constante a través de un dashboard o tablero electrónico:

"La tabla de control la va a tener siempre el presidente en su celular y va a saber cuál es el cumplimiento de la promesa, de la prioridad que se ha escogido, quiénes son los responsables y cómo va avanzando", detalló el viceministro.

Mira la programación en Red Uno Play