Contralora prioriza auditorías a la gestión anterior y respalda ampliar arraigo de exautoridades

La recientemente designada Contralora General del Estado interina, Sandra Quiroga, anunció que la entidad prioriza la realización de auditorías exhaustivas a empresas públicas y entidades del nivel central. El objetivo principal de esta estrategia es evaluar el uso de recursos públicos y la gestión administrativa durante el gobierno del expresidente Luis Arce, enfocándose especialmente en la salud financiera de las instituciones estatales.

"En este momento estamos coordinando con todas las unidades de auditoría interna de las entidades públicas del nivel central y de las empresas públicas, a efectos de que podamos avanzar en la evaluación y el análisis de la gestión de exautoridades. Estamos viendo resultados y el uso de los recursos públicos a efectos de emitir un pronunciamiento", explicó Quiroga, destacando que el análisis se centra en operaciones técnicas y cumplimiento de normas, más que en persecución de personas.

En cuanto al control migratorio de quienes dejan la administración pública, la Contralora calificó como "importante" la propuesta de ampliar de tres a seis meses el periodo de permanencia obligatoria en territorio boliviano. Según Quiroga, esta medida facilitaría las tareas de fiscalización y rendición de cuentas, permitiendo que el plazo de arraigo se extienda hasta el 8 de mayo, en lugar de vencer este 8 de febrero como está previsto actualmente.

"Esta ampliación de plazo nos va a ayudar muchísimo en el trabajo que estamos realizando. Es un plazo muy apretado, pero también hay que cuidar con el debido derecho la locomoción de las exautoridades y nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para ajustarnos al mismo", afirmó la autoridad, aclarando que si existen exautoridades que ya han abandonado el país, la responsabilidad de tomar acciones recae exclusivamente en el Ministerio Público.

Finalmente, Quiroga se refirió a su designación por parte del presidente Rodrigo Paz, asegurando que asume el cargo con "absoluta responsabilidad, independencia y objetividad". Entre los casos específicos bajo la lupa de la Contraloría se encuentra la empresa Botrading, sobre la cual ya se ha solicitado información detallada para determinar posibles irregularidades en su funcionamiento.

"Hablamos de más de 50 empresas públicas. Estamos cabalmente trabajando en la estrategia considerando la relevancia de la inversión pública; de esa manera vamos a ir priorizando", concluyó la Contralora, reafirmando el carácter técnico de la institución que ahora encabeza.

