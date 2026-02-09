En tres meses, gobierno realizó más de 2.000 operativos antidrogas

Según el informe de la Dirección General de Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico, desde el 8 de noviembre al 8 de febrero de 2026 se realizaron 2.002 operativos de lucha contra el narcotráfico.

Según el informe, en los operativos se secuestró alrededor de 5.4 toneladas de cocaína entre pasta base y clorhidrato.

En cuanto a la marihuana, se han podido secuestrar y quemar más de 211 toneladas en este periodo; en los operativos también se realizó la destrucción de 16 laboratorios de cristalización, 18 laboratorios de reciclaje y 156 fábricas que se dedicaban al ilícito en este tiempo.

Desde el gobierno han anunciado que estos operativos van a continuar a lo largo y ancho del país, principalmente en zonas de difícil acceso.

El último operativo se realizó en Villa Tunari del trópico de Cochabamba, donde se destruyeron nueve fábricas de cocaína, cuya capacidad de producción era de una tonelada por día y se encontraban cerca del río. Ernesto Justiniano, actual ZAR antidroga, menciona que todos los días se realizan operativos en el país.

Mira la programación en Red Uno Play