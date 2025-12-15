Fiscales de Bolivia y Chile inspeccionan Puerto de Arica y anuncian acciones conjuntas contra el narcotráfico

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, junto al fiscal nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia Vásquez, realizaron una visita al Puerto de Arica con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y las acciones conjuntas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Durante la visita, las autoridades efectuaron la verificación in situ del secuestro de precursores químicos que pretendían ser utilizados para la elaboración de sustancias controladas como cocaína, pasta base y otras drogas.

“Nos encontramos en el puerto donde se conoció un hecho de narcotráfico, en este caso el tráfico de químicos utilizados para la elaboración de cocaína, pasta base y otras sustancias. Estamos viendo in situ los lugares donde se encuentran los contenedores con estas sustancias. Asimismo, queremos agradecer al Gobierno chileno por permitir que lleguemos junto a una comisión para poder estar en este lugar; no es lo mismo verlo por televisión que estar aquí y conocer la magnitud de esta afectación al narcotráfico”, sostuvo el Fiscal Mariaca.

Acompañaron a la máxima autoridad del Ministerio Público de Bolivia el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, el coordinador operativo y el Fiscal Coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, quienes participaron en la inspección conjunta que permitió conocer los mecanismos de control, los procedimientos de custodia y los espacios de almacenamiento de los precursores químicos secuestrados, en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Durante el recorrido por el Puerto de Arica, la representante de la Agencia Boliviana de Aduana Exterior, Tatiana Deheza Gorena, explicó el funcionamiento operativo del recinto portuario. En la actividad también participaron el director regional de Aduana de Arica y el Gobernador Marítimo, quienes expusieron los mecanismos de control y la coordinación interinstitucional que se aplica en el puerto.

Esta visita forma parte de la agenda institucional que cumple el Fiscal General del Estado en la República de Chile, orientada al fortalecimiento de la cooperación internacional. En este contexto, junto a su homólogo chileno, se prevé en las próximas horas la conformación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) Bolivia–Chile, destinado a la investigación coordinada de delitos complejos de carácter transnacional, reafirmando el compromiso de ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

Mire el video:

