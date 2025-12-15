Recta final del empadronamiento: Conozca las sanciones que enfrentará si no se registra

Este 16 de diciembre vence el plazo para el empadronamiento electoral en todo el país. Con el objetivo de facilitar el registro, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) habilitó cientos de puntos de empadronamiento en todo el territorio nacional.

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) instan a la población, especialmente a jóvenes y nuevos votantes, a cumplir con este deber ciudadano.

¿Qué pasa si no me empadrono?

Si cumples 18 años hasta el 22 de marzo y no te empadronas, no podrás emitir tu voto en las elecciones subnacionales ni formar parte del proceso electoral.

Además, según el Reglamento de Faltas y Sanciones del TSE, no contar con el certificado de sufragio (o el comprobante de pago de multa) durante los 90 días posteriores a la elección trae varias consecuencias.

1. Trámites bancarios bloqueados

Esta es una de las sanciones más sentidas. Sin el certificado, las entidades financieras están obligadas a restringir operaciones en ventanilla:

No podrás cobrar cheques .

No podrás realizar depósitos ni retiros .

Podrías enfrentar dificultades para acceder a créditos o tarjetas.

2. Trámites públicos paralizados

El certificado de sufragio es un requisito obligatorio para:

Obtener o renovar el pasaporte .

Postular o acceder a cargos públicos .

Realizar trámites en oficinas gubernamentales.

3. Multa económica

La normativa establece una multa para quienes no se empadronan o no votan. En procesos anteriores, esta sanción ha oscilado entre el 10 % y el 20 % del Salario Mínimo Nacional, o montos fijos que pueden rondar los 500 bolivianos, los cuales deben pagarse en el Banco Unión para levantar las restricciones.

¿Debo actualizar mi domicilio?

Si cambiaste de domicilio, pero tu nuevo hogar está cerca de tu recinto electoral, no es obligatorio actualizar el dato. Sin embargo, si la distancia es considerable, se recomienda hacerlo para que el TSE te asigne un nuevo lugar de votación.

Ante una consulta recibida por Bolivia Verifica, el TSE aclaró que no existen multas por no actualizar el domicilio electoral, ya que el marco legal no contempla sanciones por este motivo.

Requisitos para empadronarse

El empadronamiento es un proceso administrado por el Serecí, destinado a registrar a:

Jóvenes que cumplen 18 años hasta el 22 de marzo de 2026 .

Ciudadanos que aún no figuran en el padrón electoral.

El único requisito es presentar una cédula de identidad original y vigente. Los puntos de registro atienden en horarios extendidos.

¿Cómo se realiza el registro?

El empadronamiento se efectúa mediante la captura de datos biométricos, como:

Huellas dactilares

Fotografía facial

Información personal y domicilio

Este sistema garantiza que cada ciudadano tenga un solo registro en el padrón.

¿Cuánto tiempo toma?

El trámite es gratuito y dura entre 5 y 10 minutos. Estar empadronado es indispensable para ejercer el derecho al voto.

Procedimiento

El ciudadano acude al punto de empadronamiento con su cédula vigente.

El notario electoral verifica que no exista un registro previo.

Se realiza la inscripción conforme al reglamento vigente.

Se imprime el formulario para su revisión y firma.

Finalmente, se entrega una copia al ciudadano.

