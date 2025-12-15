Revelan autopsia de la joven hallada muerta dentro de un minibús desmantelado en Potosí

La autopsia médico legal practicada a la joven de 20 años, hallada sin vida al interior de un minibús desmantelado en el departamento de Potosí, confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado, además de policontusiones en diferentes partes del cuerpo.

“A la conclusión de la autopsia médico legal se determinó un TEC cerrado y policontusiones, es decir, que esta persona sufrió golpes en la cabeza y presentaba hematomas en el cuerpo”, manifestó el coronel Mirko Bustos.

El hecho se produjo el pasado 9 de diciembre, cuando comunarios del municipio de Llica, del municipio de Uyuni del departamento de Potosí, denunciaron el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida, el cual se encontraba al interior de un vehículo tipo minibús, abandonado y desmantelado, en una zona alejada de la población.

El comandante departamental de Potosí, coronel Mirko Bustos, señaló este lunes a Red Uno, que los antecedentes del caso refieren que la joven fue vista por última vez el 5 de diciembre en compañía de tres sujetos, entre ellos su enamorado.

Tras las investigaciones, la Policía logró identificar y aprehender a los involucrados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Luego de la audiencia cautelar, se determinó detención preventiva para la pareja de la víctima, siendo el principal sospechoso del crimen, mientras que los otros dos implicados se beneficiaron con medidas sustitutivas.

El proceso investigativo continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play