Policial

¡Macabro! Hallan el cuerpo de una joven dentro de unas bolsas de yute en Potosí

La policía investiga el caso como feminicidio, se verificó que el enamorado de la víctima de 22 se encuentra desaparecido. El cuerpo de la joven fue hallado dentro de bolsas de yute y abandonada en vía pública.

Red Uno de Bolivia

23/09/2025 21:48

Foto: Red Uno
Potosí

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Potosí, coronel Eduardo Moscoso, informó sobre el inicio de investigaciones sobre un nuevo caso de feminicidio.

“Se trata de la zona de Ticaloma de Potosí, donde en horas de la mañana una persona vecina del lugar, reporta que encuentran dos bolsas de yute aparentemente con el cuerpo de una persona en el interior, es en ese sentido que nos dirigimos al lugar, donde se pudo llegar a determinar que, si se trataba efectivamente de un cuerpo humano”, manifestó Moscoso.

 

El jefe policial señaló que, tras evidenciar la existencia del cuerpo, efectivos policiales de la división homicidios, realizaron el levantamiento legal del cadáver, verificando que se trata de una mujer de aproximadamente 22 años.

La mujer se encontraba cubierta con dos bolsas de yute en la parte superior e inferior del cuerpo. La Policía procedió a iniciar los trabajos de investigación para dar con el paradero de las personas que abandonaron el cuerpo.

“El delito que se tipifica por parte del Ministerio Público, es de feminicidio al tratarse de una persona de sexo femenino”, agregó Moscoso.

La autoridad señaló que se pudo verificar la desaparición del enamorado de la víctima. El caso se encuentra en investigación.

 

