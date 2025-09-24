Can antidroga detecta cocaína escondida en 'porta biblias' en encomienda

El director de la Fuera Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), teniente coronel Amílkar Ramírez, informó este martes que en fecha 22 de septiembre, el grupo Especial de Aeropuertos realizó una inspección en una empresa de courier, donde detectaron una caja de cartón con mercadería sospechosa.

“Es así que el Grupo Especial de Control de Aeropuertos, acudió a estas instalaciones acompañado de un can antidroga, quien da alerta positiva a esta caja, es así que se procede a la apertura de esta caja encontrando en su interior cuatro portas biblias de madera, quienes clorhidrato de cocaína”, afirmó Ramírez.

Ramírez señaló que la prueba de campo confirmó que la sustancia se trataba de clorhidrato de cocaína. El operativo se efectuó en el marco de la Operación 200 Por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro.

