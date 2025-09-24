TEMAS DE HOY:
Avalancha humana en Oruro Avalancha en Oru Asesinato de una adolescente

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Can antidroga detecta cocaína escondida en 'porta biblias' en encomienda

La Felcn interceptó una encomienda sospechosa en una empresa de courier. La droga estaba oculta en compartimentos de madera con forma de 'porta biblias'.

Jhovana Cahuasa

23/09/2025 20:21

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El director de la Fuera Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), teniente coronel Amílkar Ramírez, informó este martes que en fecha 22 de septiembre, el grupo Especial de Aeropuertos realizó una inspección en una empresa de courier, donde detectaron una caja de cartón con mercadería sospechosa.

“Es así que el Grupo Especial de Control de Aeropuertos, acudió a estas instalaciones acompañado de un can antidroga, quien da alerta positiva a esta caja, es así que se procede a la apertura de esta caja encontrando en su interior cuatro portas biblias de madera, quienes clorhidrato de cocaína”, afirmó Ramírez.

Ramírez señaló que la prueba de campo confirmó que la sustancia se trataba de clorhidrato de cocaína. El operativo se efectuó en el marco de la Operación 200 Por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD