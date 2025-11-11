TEMAS DE HOY:
Policial

Nervioso, evasivo y con un yute sospechoso: lo atraparon en El Alto con cinco ladrillos de cocaína

El sujeto fue interceptado por efectivos de la FELCN mientras patrullaban por la ciudad de El Alto. En su poder tenía cinco paquetes tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína ocultos en un edredón.

Silvia Sanchez

11/11/2025 12:12

La Paz, Bolivia

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) aprehendieron en El Alto a un hombre que transportaba droga escondida dentro de un edredón.

Durante un patrullaje rutinario, los agentes detectaron al sujeto por su actitud sospechosa y nerviosismo. Al realizar la requisa de sus pertenencias, hallaron una bola de yute amarilla que contenía un edredón, en cuyo interior había cinco paquetes tipo ladrillo con una sustancia blanquecina.

Tras la prueba de campo, se confirmó que el contenido correspondía a clorhidrato de cocaína. El individuo fue aprehendido y trasladado a celdas policiales, mientras el caso pasó a conocimiento del Ministerio Público, que definirá su situación legal en las próximas horas.

