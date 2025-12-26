El presidente Nayib Bukele volvió a sacudir las redes sociales al mostrar el rostro renovado de la Navidad en El Salvador. A través de un video que rápidamente se hizo viral, el mandatario destacó la recuperación del Centro Histórico de San Salvador, un espacio que durante décadas fue símbolo de abandono, violencia y control de las pandillas.

Un pasado marcado por el caos

En su publicación, Bukele recordó que el Centro Histórico no siempre fue el lugar vibrante y seguro que se observa hoy. "Fue una zona destruida por terremotos, una guerra civil, décadas de desorden y más de 30 años de pandillas", señaló el mandatario, subrayando que el lugar había sido "abandonado a su suerte" mientras el centro real de la ciudad se desplazaba hacia otras áreas.

El presidente fue enfático al señalar que rehabilitar este sector fue una tarea titánica. Según Bukele, recuperar una zona con tal carga histórica y deterioro es "mucho más caro y difícil que simplemente desarrollar un área nueva". Sin embargo, defendió la inversión como un paso necesario para consolidar la nueva identidad del país.

Una Navidad diferente

El video que acompaña la publicación (y que inundó las plataformas digitales) muestra una realidad que hace apenas unos años parecía imposible:

Multitudes masivas: Miles de ciudadanos y turistas recorriendo las calles con total libertad.

Espectáculo de luces: Desfiles de camiones decorados, bandas musicales y globos gigantes, incluyendo figuras icónicas como Santa Claus y personajes animados.

Seguridad y convivencia: Un ambiente festivo y familiar en zonas que antes estaban bajo el dominio absoluto de estructuras criminales.

Para el gobierno salvadoreño, el éxito de estos eventos navideños en el corazón de la capital es una "muestra clara e innegable del renacimiento de El Salvador", posicionando la recuperación del espacio público como uno de los pilares de su gestión.

