¡Indignante! Rapero Highstar Lavista arrastra a un cabrito al escenario y desata fuertes críticas

El rapero nigeriano Highstar Lavista se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras su reciente presentación en vivo. El artista, que actuaba como telonero del reconocido músico Phyno Fino, decidió subir al escenario arrastrando a un cabrito con una correa, un acto que ha sido grabado y viralizado, despertando una ola de condena internacional.

"No es arte, es explotación"

Las imágenes muestran al pequeño animal claramente angustiado ante las luces cegadoras, el estruendo de los fuegos artificiales y los gritos de una multitud multitudinaria. La organización The Animal Hope & Wellness Foundation reaccionó con dureza, señalando que el animal estaba "claramente angustiado" y que el acto no fue otra cosa que explotación.

"Nadie se detuvo. Nadie lo cuestionó. Esto no fue arte, fue una estupidez", sentenció la fundación, cuestionando también al artista principal, Phyno Fino, por permitir tal escena.

Por su parte, La Ligue Des Animaux incluyó a Lavista en su "lista de descerebrados", recordando que "un animal no es un objeto de entretenimiento" y exigiendo que se denuncie y condene este tipo de comportamientos en la industria del espectáculo.

La reacción en las redes

El debate ha escalado rápidamente en plataformas digitales. Mientras el público presente aplaudía la entrada del rapero, los internautas han calificado el hecho como un reflejo de "lo más ruin del ser humano".

“Usar un animal vivo como atrezzo para llamar la atención no es arte, es perversión moral y crueldad en estado puro”, expresó una usuaria indignada, resumiendo el sentir de miles de personas que consideran que el uso de seres vivos como accesorios es inaceptable.

El descargo del artista

Tras el estallido del escándalo, Highstar Lavista intentó calmar las críticas publicando videos en sus perfiles oficiales. En las imágenes se le ve alimentando y dando de beber al cabrito, a quien presentó como "Chigbo".

"Saludos de temporada, amor y respeto por la vida. Gracias por sus preocupaciones", escribió el rapero, añadiendo que Chigbo es la "prueba de que incluso los ecosistemas dañados merecen esperanza". Sin embargo, para muchos defensores de los animales, este gesto llega "demasiado tarde" y no compensa el trauma al que fue sometido el animal bajo los focos de la Radial y el estruendo del concierto.

