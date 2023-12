Denuncian por redes sociales a aerolínea por dejar encerrado por 28 horas a un perro

VIRALES

Daniela Fernanda Villota, psicóloga, dijo que vivió momentos desesperantes mientras se trasladaba en un vuelo a la ciudad colombiana de Pasto, donde denunció que su perro quedó varado en Bogotá, por más de 28 horas, dicho tiempo, donde mencionó que su mascota sufrió de maltrato animal puesto que no se le había brindado alimentación ni llevado hacer sus necesidades.

A través de una entrevista con Blu Radio, la afectada brindó las declaraciones de que ella se estaba tomando unas vacaciones a Medellín, motivo de visita a su familia, y no conto que su mascota de nombre Lulo su perro de apoyo emocional, pasó momentos horribles de su vida, mencionando lo siguiente que ella reiteradas veces consulto a la aerolínea si su mascota se encontraba bien y esta es la respuesta que le brindaban.

“En cada counter yo estaba preguntando si el avión era ventilado, si viene bien el perro, si está en orden y todo el mundo me decía que sí”, dijo la joven.

La muchacha manifestó que su situación se tornó desesperante cuando llegaba a su destino y vio su equipaje, pero no a su mascota, alegando lo siguiente, “Este ser vivo estaba encerrado desde las seis de la mañana”, en medio de lo sucedido la aerolínea le dijo que su perro seguía en Bogotá por loa cual ella les pidió atención mencionando que su pedido habría sido rechazada.

“Que por políticas de la empresa no podían manipularlo”, dijo la mujer quien ante lo sucedido decidió realizar su denuncia públicamente en las redes sociales, debido a no ser atendida por funcionarios de la aerolínea, luego de barias horas de espera manifiesta que su perro llego sano y salvo con su dueña, puesto que la mujer no descarta posibles denuncias por maltrato animal contra la empresa de vuelo.