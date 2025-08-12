TEMAS DE HOY:
Policial

Policía investiga muerte de mujer que cayó a un barranco en La Paz, su novio está aprehendido

Según el reporte de la Policía, la víctima había sostenido una discusión con su pareja.

Silvia Sanchez

12/08/2025 15:44

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), investiga la muerte de una mujer que se precipitó a un barranco en la meseta de Achumani, sobre la avenida concepción.

Según el reporte preliminar de la Policía, la mujer se encontraba minutos antes con su pareja y habrían sostenido una discusión.

“A la entrevista que se ha tenido con el novio, este ha indicado que habían sostenido una discusión previa, en los términos previos se denomina precipitación”, informó el director de la Felcc Sur, coronel Julio César Andia.

 

La víctima había sido auxiliada a un centro de atención médica, sin embargo, habría llegado ya sin signos vitales.

La pareja de la mujer está aprehendida, y todavía no se estableció si tuvo algún tipo de responsabilidad en el incidente.

 

