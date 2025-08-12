Sesión de comisión por el litio se reinstala en el hemiciclo de la Cámara de Diputados

Pese a la jornada de protestas y discusiones que se registró con representantes potosinos, finalmente la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados reinstaló la trigésima sesión ordinaria en el hemiciclo del piso 18 del nuevo edificio de la Asamblea.

La sesión se instaló en medio de una vigilia protagonizada por legisladores de oposición y representantes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que buscan impedir el tratamiento del contrato de litio con la empresa rusa Uranium One Group.

La convocatoria para la sesión, fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, firmado por el presidente de la Comisión, Hernán Hinojosa Rojas, donde se explica sobre la reprogramación y el ingreso de los miembros habilitados a sus curules; mientras que el resto de diputados tendrán acceso a las plateas, junto a la prensa y público.

Durante la mañana de este martes, la sesión programada para las 09:00, no pudo instalarse debido a empujones y forcejeos.

Mira la programación en Red Uno Play