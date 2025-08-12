¡Trágico! Seis personas perdieron la vida intoxicados dentro de una mina

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí, se reportó la muerte de seis personas por intoxicación con gas de mina en dos cooperativas mineras de ese departamento.

“En primera instancia se hizo el levantamiento legal de cuatro personas fallecidas en el interior de la mina 21 de Diciembre. El examen forense confirmó intoxicación por gas de mina. Las víctimas fueron encontradas a unos 250 metros de profundidad”, indicó el director de la Felcc, coronel Marco Dávalos.

Poco después de ese reporte, se confirmó el fallecimiento de otras dos personas, de entre 20 y 25 años, en la cooperativa Ollerías.

“Ellos estaban trabajando en la extracción de mineral cuando fueron sorprendidos por el gas. La causa de la muerte también fue intoxicación”, afirmó el jefe policial.

Con estas muertes, el número de fallecidos sube a 80, de las personas que perecieron al interior de las minas.

“Tenemos 77 fallecidos varones y tres mujeres, haciendo un total de 80”, precisó el jefe policial.

Ante esta preocupante situación, el Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer las condiciones en las que se desarrollaban las labores mineras y posibles omisiones en protocolos de seguridad.

