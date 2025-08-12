“Rompieron una familia”; Esposa de Miguel Uribe da emotivo mensaje y pide justicia

En una emotiva ceremonia, los colombianos le dieron el último adiós al senador Miguel Uribe Turbay, su esposa Claudia Tarazona, agradeció al equipo médico que lo atendió y al pueblo colombiano.

“Quiero empezar dándole las gracias a todos los médicos, que hicieron todo lo posible, todo lo humana y medicamente posible por salvarle la vida a Miguel, gracias por no desfallecer y estar con miguel hasta el último minuto, sin esos dos meses de preparación, hubiera sido imposible enfrentar este momento”, señaló Tarazona.

También exigió justicia para esclarecer su asesinato, y dijo que la justicia fortalece la democracia.

“Se fue un hombre maravilloso, que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo esta repitiendo, romper una familia es el acto de violencia mas horrible que se pueda cometer jamás y hoy que estamos dándole su despedida, que ojalá sea la justicia, que los seres humanos respondan por sus actos, que sea un país justo y debe haber justicia”, afirmó.

Recordó los momentos emotivos de su pareja y envió un mensaje alentador para sus seguidores.

“Se nos fue un hombre maravilloso para nosotros, el que canta, el que juega ajedrez y que toca piano y que compone canciones, el que le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí”.

