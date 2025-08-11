“Siempre serás el amor de mi vida” dijo la esposa de Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano fallecido

María Claudia Tarazona esposa de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano confirmó este lunes su fallecimiento, Uribe murió a los 37 años de edad, tras dos meses de estar hospitalizado por las graves heridas que sufrió en el atentado del pasado 7 de junio.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió en redes sociales María Claudia Tarazona.

La esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, murió en la Fundación Santa Fe de Bogotá a causa de una hemorragia en el sistema nervioso central que agravó el delicado estado de salud que mantenía.

El precandidato sufrió el pasado 7 de junio un grave atentado en el barrio Modelia de Bogotá. El ataque ocurrió en el parque El Golfito, donde realizaba actividades políticas. Desde entonces permaneció hospitalizado, enfrentando múltiples complicaciones.

El sábado 9 de agosto, el centro médico informó que fue sometido a intervenciones neuroquirúrgicas de urgencia, lo que obligó a reiniciar su sedación profunda y bloqueo neuromuscular.

A partir de ese momento las complicaciones en su salud se vieron más afectadas, hasta concluir este lunes con su fallecimiento, su esposa lo despidió con unas emotivas palabras.

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó Tarazona.

