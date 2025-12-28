TEMAS DE HOY:

Llevaba víveres y fue arrastrado por el río: hombre muere en Yapacaní y deja a tres hijos huérfanos

Grupos de rescate hallaron el cuerpo a 100 metros del lugar donde el hombre desapareció al intentar cruzar el río con víveres.

Ximena Rodriguez

28/12/2025 14:16

Santa Cruz

La búsqueda de un padre de familia terminó en tragedia en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz, luego de que fuera arrastrado por las aguas del río Choré mientras intentaba cruzar con víveres hacia su vivienda.

El hecho ocurrió a la altura de la comunidad Cooperativa Viña del Mar, donde la víctima desapareció tras ser sorprendida por la corriente. Equipos de rescate hallaron su cuerpo a solo 100 metros del lugar del incidente.

El hombre deja en la orfandad a tres hijos, según informaron los comunarios.

Este tipo de accidentes se ha vuelto frecuente en la zona, debido a la ausencia de un puente que permita el cruce seguro de personas y productos, especialmente durante la temporada de lluvias.

Ante el suceso, las autoridades locales instaron a la población a tomar precauciones frente al aumento del caudal y a evitar cruces improvisados, mientras se busca una solución estructural que reduzca el riesgo para las comunidades ribereñas.

