Tragedia en Tipuani: Más de 70 viviendas afectadas por el desborde de arroyos

Más de 70 viviendas quedaron afectadas en la comunidad de La Rinconada, municipio de Tipuani (norte de La Paz), tras el desborde del río El Naranjal y la crecida inesperada de cinco arroyos que atraviesan la zona. El hecho ocurrió durante el fin de semana, tras intensas lluvias que azotaron la región.

La dirigente vecinal Ximena Pérez lamentó que no se haya previsto una crecida de tal magnitud, y advirtió que muchas familias lo perdieron todo en cuestión de horas.

“Sabemos que la minería es legal, pero también debe ser responsable. No puede seguir poniendo en riesgo nuestras vidas”, afirmó Pérez.

La dirigente y otros pobladores apuntan a la actividad minera desordenada como un factor que agravó el impacto de las inundaciones, debido a la alteración de los cauces y la deforestación sin control en áreas cercanas.

Las familias damnificadas permanecen refugiadas en el tinglado de la cooperativa local, mientras el agua comienza a descender lentamente.

Aunque varias instituciones han ofrecido apoyo, la ayuda humanitaria aún no ha podido ingresar, debido al mal estado de los caminos que conectan la zona afectada. Las rutas permanecen bloqueadas o inutilizables tras el temporal.

Mira la programación en Red Uno Play