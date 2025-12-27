Riada golpea Guanay: más de 600 familias lo pierden todo

Guanay vive horas críticas. Una riada inesperada dejó a más de 600 familias damnificadas luego del desborde de los ríos Tipuani y Mapiri, ocurrido la madrugada de este sábado en el norte del departamento de La Paz.

El agua ingresó con fuerza a casas, comercios y calles, arrasando con todo a su paso. Camas, colchones, alimentos y utensilios quedaron bajo el lodo. En total, más de 3.500 personas resultaron afectadas.

“Tenemos más de 600 familias damnificadas tanto en el área urbana como en las comunidades”, informó el alcalde Víctor Ticona, quien confirmó que no se registraron heridos ni fallecidos, aunque los daños materiales son enormes.

Alerta por minería ilegal

El burgomaestre advirtió que el desastre no es normal para esta época del año y responsabilizó directamente a la minería ilegal.

“En diciembre nunca Guanay se ha inundado. Esto pasó porque la minería ilegal tapó un canal por donde debía correr el agua”, denunció.

Según explicó, el bloqueo del canal hizo que el caudal retroceda e inunde principalmente las zonas 3 y 4, las más golpeadas por la riada.

Pedido urgente de ayuda

Al menos nueve comunidades resultaron afectadas y el municipio activó alerta máxima, ante el temor de que las lluvias continúen.

“No quisiéramos estar así en enero o febrero, se vienen cosas más graves”, alertó Ticona, quien además denunció que no cuentan con suficiente combustible para enfrentar la emergencia. “Estamos peregrinando por combustible. Necesitamos maquinaria ya”, sostuvo.

Mientras tanto, decenas de familias pasan la noche intentando rescatar lo poco que quedó, en medio del agua y el lodo, a la espera de ayuda urgente.

