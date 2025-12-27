¡Tome precaución! Hay alerta por desborde de ríos y nevadas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó dos alertas de prioridad naranja ante la amenaza de desbordes de ríos en cinco departamentos del país y la presencia de nevadas persistentes en el altiplano.

“Tenemos un aviso hidrológico vigente hasta el 29 de diciembre por posibles desbordes en La Paz, Beni, Pando, Cochabamba y Santa Cruz”, informó Diego Perales, pronosticador del Senamhi.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones al transitar por las carreteras nacionales, en especial en las rutas hacia los Yungas, donde se prevé acumulación de nieve durante las próximas horas, lo que podría afectar la transitabilidad.

Perales advirtió que estas condiciones climáticas se mantendrán durante la madrugada, por lo que pidió a la población mantenerse informada y evitar desplazamientos innecesarios en zonas de riesgo.

Además, señaló que la región oriental del país atraviesa un periodo húmedo, con precipitaciones dentro de los parámetros normales para el cierre del año, aunque no se descarta un incremento puntual de lluvias que podría generar crecidas repentinas en ríos y quebradas.

Las autoridades instaron a la población a alejarse de ríos, quebradas y zonas bajas.

