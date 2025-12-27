TEMAS DE HOY:
Infanticidio cuerpo dentro de un freezer ACCIDENTE EN LA BIOCEÁNICA

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
Nacionales

Así estará el clima este sábado 27 de diciembre en las capitales de Bolivia

Este sábado 27 de diciembre, la mayoría de las capitales del país registrarán lluvias, cielos nubosos y tormentas eléctricas, con temperaturas variables en cada región.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

27/12/2025 9:51

Lluvias persistentes y tormentas eléctricas afectarán a varias regiones del país. FOTO: RED UNO

Escuchar esta nota

Para este sábado 27 de diciembre, las ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variables y un panorama climático dominado por cielos nubosos, lluvias persistentes y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico, la jornada estará marcada por la inestabilidad climática, especialmente en el occidente y el eje central del país, donde las precipitaciones se mantendrán durante gran parte del día.

Occidente: frío y lluvias persistentes

En La Paz, el día comenzará con lluvias constantes y una temperatura mínima de 11 °C, con una máxima que apenas alcanzará los 14 °C por la tarde.

Oruro registrará una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C, con lluvias moderadas desde las primeras horas del día.

En Potosí, se prevén lloviznas durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre 3 °C y 12 °C.

Centro y sur: lluvias y contrastes

En Cochabamba, se esperan precipitaciones durante gran parte del día, con una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C.

Sucre será la excepción al panorama nacional, ya que se pronostica una jornada completamente soleada, con temperaturas entre 14 °C y 24 °C.

En Tarija, el día estará marcado por tormentas eléctricas dispersas, con una mínima de 14 °C y una máxima de 23 °C.

Oriente: calor y humedad

En el norte del país, Cobija registrará cielos nubosos y alta humedad, con temperaturas que oscilarán entre 22 °C y 27 °C.

Trinidad presentará condiciones similares, con cielos cubiertos y temperaturas entre 22 °C y 28 °C.

Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C, acompañadas de vientos de hasta 26 km/h y tormentas eléctricas dispersas durante la tarde.

Recomendación general

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente ante lluvias intensas y descargas eléctricas, y alejarse de ríos y zonas de riesgo debido al aumento del caudal.

