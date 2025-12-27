Así estará el clima este sábado 27 de diciembre en las capitales de Bolivia

Para este sábado 27 de diciembre, las ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variables y un panorama climático dominado por cielos nubosos, lluvias persistentes y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico, la jornada estará marcada por la inestabilidad climática, especialmente en el occidente y el eje central del país, donde las precipitaciones se mantendrán durante gran parte del día.

Occidente: frío y lluvias persistentes

En La Paz, el día comenzará con lluvias constantes y una temperatura mínima de 11 °C, con una máxima que apenas alcanzará los 14 °C por la tarde.

Oruro registrará una mínima de 6 °C y una máxima de 16 °C, con lluvias moderadas desde las primeras horas del día.

En Potosí, se prevén lloviznas durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre 3 °C y 12 °C.

Centro y sur: lluvias y contrastes

En Cochabamba, se esperan precipitaciones durante gran parte del día, con una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C.

Sucre será la excepción al panorama nacional, ya que se pronostica una jornada completamente soleada, con temperaturas entre 14 °C y 24 °C.

En Tarija, el día estará marcado por tormentas eléctricas dispersas, con una mínima de 14 °C y una máxima de 23 °C.

Oriente: calor y humedad

En el norte del país, Cobija registrará cielos nubosos y alta humedad, con temperaturas que oscilarán entre 22 °C y 27 °C.

Trinidad presentará condiciones similares, con cielos cubiertos y temperaturas entre 22 °C y 28 °C.

Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C, acompañadas de vientos de hasta 26 km/h y tormentas eléctricas dispersas durante la tarde.

Recomendación general

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente ante lluvias intensas y descargas eléctricas, y alejarse de ríos y zonas de riesgo debido al aumento del caudal.

