Guía paso a paso: esto debe hacer para cargar diésel con el nuevo sistema digital de la ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco del Decreto Supremo 5503 y la Res. Adm. 0025/2025, ha implementado un nuevo sistema de Registro Digital y Declaración Jurada para todos los usuarios directos de diésel.

Este mecanismo busca modernizar el control del combustible, permitiendo que el Estado y la ciudadanía tengan un manejo más eficiente del recurso. Para cumplir con esta normativa y evitar contratiempos en las estaciones de servicio, los interesados deben seguir una ruta crítica de registro que ahora es mayoritariamente virtual.

Para realizar el registro de manera exitosa, el usuario debe seguir estos pasos detallados:

Paso 1. Ingreso a la plataforma: Acceder al portal oficial de la ANH (https://acortar.link/heDrat) para iniciar el trámite.

Paso 2. Llenado de información: Completar el formulario digital con datos precisos sobre su actividad productiva, así como la estacionalidad y ubicación exacta donde se utilizará el combustible.

Formulario de registro digital en el la web de la ANH.

Paso 3. Generación del documento: Una vez completado el formulario, el sistema generará una Declaración Jurada que debe ser impresa.

Paso 4. Validación presencial: Este es el paso más importante. El usuario tiene un plazo de 5 días hábiles para entregar la versión impresa y firmada en la oficina de la ANH más cercana.

Es fundamental tomar en cuenta que, si no se realiza la entrega física del documento en el plazo establecido, el registro será eliminado automáticamente del sistema. Además, al momento de cargar combustible en la estación de servicio, será obligatorio presentar la Cédula de Identidad original y contar con el registro digital vigente.

Como beneficio adicional, el sistema asignará de manera inteligente hasta tres estaciones de servicio cercanas a la zona de trabajo declarado por el usuario para facilitar su logística.

La ANH recuerda a la población que el uso de información falsa en este proceso puede derivar en graves consecuencias administrativas y penales. La transparencia es la base de este nuevo sistema que busca erradicar el mal uso del carburante.

Ante cualquier inconveniente técnico o duda durante el llenado del formulario, la institución ha puesto a disposición las líneas gratuitas 800 10 6006 y el número de contacto 720 72300, asegurando asistencia inmediata para que ningún usuario quede fuera del sistema.

Mira la programación en Red Uno Play