Gobierno excluye el diésel de sustancias controladas por un año en Bolivia

El Gobierno decidió excluir temporalmente al diésel de la lista de sustancias controladas, medida que busca facilitar su comercialización, garantizar el abastecimiento en las estaciones de servicio y reducir espacios para el contrabando y la corrupción.

La determinación, enmarcada en el Decreto Supremo 5503 y la Resolución Ministerial 280, se aplicará por un año y será evaluada periódicamente para decidir si se mantiene o se reincorpora el combustible a la lista de sustancias controladas.

Según el director general de Sustancias Controladas, Marcelo Ugalde Castrillo, esta decisión responde a un análisis técnico que identificó que el diésel no se utiliza de manera recurrente en la producción de drogas ilícitas, sino que su control había generado contrabando y fuga de capitales hacia mercados fronterizos.

“El diésel ha dejado de ser una sustancia controlada por el lapso de un año. Esta medida va a aliviar al país y al aparato productivo, porque lejos de ser desviado al narcotráfico, se había convertido en un negocio de contrabando que generaba corrupción”, afirmó Ugalde.

Con la exclusión del diésel, se eliminan procedimientos administrativos como hojas de ruta, registros, autorizaciones previas de importación y permisos de compra local, simplificando los trámites, reduciendo costos operativos y optimizando la cadena de abastecimiento de combustibles.

El Gobierno anunció que la medida será monitoreada de manera permanente, tomando en cuenta indicadores económicos, productivos y de control, para garantizar que cumpla su objetivo de mejorar la distribución de diésel y proteger el interés nacional.

