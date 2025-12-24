Ministerio de Salud confirma dos casos de gripe K en Bolivia

El sistema de vigilancia epidemiológica de Bolivia detectó la presencia de una variante específica de gripe. La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó que la tarde de ayer el registro de los dos primeros casos de influenza H3N2 subclado K, encendiendo las alarmas preventivas en el departamento de La Paz.

Los afectados son un hombre de 52 años, captado en la ciudad de El Alto, y una niña de 6 años de la ciudad de La Paz. Ambos pacientes están siendo monitoreados para evaluar la evolución del virus y determinar si existen nexos epidemiológicos que sugieran una propagación mayor de este subclado específico.

Explicaron el paciente de 52 años no realizó viajes al exterior ni a otros departamentos en las últimas dos semanas, no tiene la vacuna contra la influenza y tiene una enfermedad de base (diabetes).

Con relación al caso, la autoridad en salud dijo que se está realizando el seguimiento a las personas que haya contactado, un cerco epidemiológico en la zona de residencia del paciente.

En el caso de la segunda paciente, la menor de 6 años, se presume que el caso pudo haber sido importado.

“Es una paciente no vacunada contra la influenza en la presente gestión y cuenta con una dosis contra el Covid-19. Al momento la paciente está con manejo ambulatorio, ha rechazado la internación”, explicó la ministra.

Actualmente Bolivia cuenta con 78.000 dosis contra la influenza y se ha realizado la solicitud de un nuevo lote a la OPS, que se han comprometido en hacer llegar en enero un millón de dosis, llegará otro millón de vacunas entre marzo y abril, que serán distribuidas a los Sedes de cada departamento.

“Estamos priorizando la vacunación a menores de 5 años, personas de la tercera, mujeres en etapa de gestación y personas con patología de riesgo”, acotó.

Mira la programación en Red Uno Play