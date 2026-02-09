Dos fallecidos y nueve heridos: Chofer que protagonizó fatal accidente en Villa Fátima aguarda su audiencia cautelar

En la noche del domingo 8 de febrero, en la zona de Villa Fátima de La Paz, un vehículo tipo minibús de color blanco, a la altura del mercado de Adepcoca, perdió el control y terminó atropellando a peatones y colisionando con vehículos estacionados. Según reporte del coronel Víctor Ponce, jefe de la División de Accidentes de Tránsito, como resultado de este accidente hay dos personas fallecidas y nueve heridos.

Las investigaciones continúan para determinar cuáles fueron los factores que ocasionaron el accidente que terminó con la vida de dos personas.

“Un accidente con atropello de persona con posterior choque a vehículos detenidos, lamentamos informar como resultado de este hecho hay dos personas fallecidas y nueve heridos; los mismos ya están en nosocomios revisando su situación médica y el proceso investigativo continúa”, declaró Ponce.

El vehículo que ocasionó el accidente no contaba con la Inspección Técnica Vehicular actualizada y, según reportes preliminares, este habría perdido los frenos al momento de su arribo a la sede de gobierno.

El conductor se encuentra aprehendido, aguardando su audiencia de medidas cautelares para definir su estado jurídico por el delito de homicidio en accidente de tránsito. Según los testigos, la zona se encontraba bastante concurrida por el descargue de coca que llegaba desde la región de Los Yungas.

