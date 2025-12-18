Gasolina y diésel sin subvención: experto explica el ajuste y sus efectos

El Gobierno nacional levantó la histórica subvención a los combustibles y fijó nuevos precios para la gasolina y el diésel, una medida que apunta a estabilizar las finanzas del Estado y garantizar el abastecimiento interno, según explicó el experto y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos.

Tras la disposición gubernamental, la gasolina especial pasó de Bs 3,74 a Bs 6,96 por litro; el diésel subió de Bs 3,72 a Bs 9,80, mientras que la gasolina premium se incrementó de Bs 7,22 a Bs 11.

Ríos sostuvo que este era el momento adecuado para asumir la decisión, ya que postergarla habría generado un desabastecimiento de combustibles más grave del registrado en los últimos meses.

“La medida es dura, pero era muy necesaria. Bolivia se ha convertido en un país importador de gasolina, próximamente de GLP y, a partir de 2028, de gas natural. Necesitábamos sincerar la economía y los precios”, afirmó.

El exministro explicó que los nuevos precios se mantendrán estables por un periodo aproximado de seis meses; sin embargo, posteriormente comenzarán a fluctuar en función del precio internacional del petróleo, como ocurre en los países vecinos.

“En la medida en que el precio internacional del petróleo suba un poco, los precios de los combustibles tendrán que subir; y si baja, también deberán bajar. Los bolivianos debemos acostumbrarnos a este escenario”, señaló.

¿Por qué subió más el diésel?

Respecto a los niveles actuales, Ríos indicó que la gasolina aún mantiene un margen de subvención, debido a que Bolivia produce alrededor del 40% del combustible que consume. En contraste, el diésel registró un mayor incremento porque el país importa cerca del 95% de la demanda interna.

“Estamos importando diésel y gasolina a razón de 70 dólares el barril, pero al productor nacional le pagamos 27 dólares. Es necesario remunerar mejor la exploración. Urge una nueva Ley de Hidrocarburos que incentive la producción y evite que nuestros dólares sigan saliendo del país”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play