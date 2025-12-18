Jean Pierre Antelo: "El salario mínimo anunciado no surge de un diálogo tripartito"

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó que el reciente ajuste en los precios de la gasolina y el diésel responde a la necesidad de ordenar una situación fiscal compleja en Bolivia, aunque advirtió que el incremento del salario mínimo vuelve a repetir esquemas agotados.

"Enfrentar el gasto público exige decisiones complejas. El ajuste en gasolina y diésel apunta a ordenar una realidad fiscal desafiante, y las medidas de protección social buscan equilibrar su impacto", indicó Antelo.

Sin embargo, el empresario consideró que el aumento del salario mínimo anunciado no surge de un diálogo tripartito entre trabajadores, sector privado y Gobierno.

"El salario mínimo repite esquemas que ya mostraron límites, al no surgir de un diálogo tripartito entre trabajadores, sector privado y Estado", enfatizó.

Antelo remarcó además la urgencia de implementar políticas que atraigan divisas, impulsen la producción, fortalezcan la inversión y sostengan el empleo en el país.

"Bolivia necesita con la misma urgencia señales claras que fortalezcan la economía y generen oportunidades de trabajo", sostuvo.

