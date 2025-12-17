Se salvaron de milagro: madre y bebé caen frente a un camión y logran salir ilesos

Un momento de extrema tensión se vivió en este departamento colombiano, cuando una madre y su bebé estuvieron a punto de ser atropellados por un camión de gas que circulaba por la vía pública en el departamento de Quindío, Colombia.

El hecho, captado por una cámara de seguridad, muestra cómo la mujer pierde el equilibrio y cae al asfalto con el niño en brazos, quedando a centímetros del vehículo en movimiento. En cuestión de segundos, una combinación de reflejos rápidos y suerte evitó que fueran alcanzados por las llantas.

A pesar de lo ocurrido, ambos salieron ilesos o con lesiones menores. Las personas presentes corrieron para asistirlos, brindándoles apoyo inmediato tras el susto.

El video fue difundido por la cuenta de Instagram Noticias Mundo 360 y se viralizó con la frase “se salvaron de milagro”, reflejando el impacto que causó entre quienes lo vieron y compartieron.

Mira la programación en Red Uno Play