TEMAS DE HOY:
Robo en viviendas Chonchocoro Luis Arce

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Se salvaron de milagro: madre y bebé caen frente a un camión y logran salir ilesos

En las imágenes se observa cómo la mujer pierde el equilibrio y cae repentinamente al asfalto, quedando a escasos centímetros del vehículo en movimiento. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

17/12/2025 17:54

Milagro en Colombia: Madre y bebé se salvan de ser arrollados. FOTO: RRSS

Escuchar esta nota

Un momento de extrema tensión se vivió en este departamento colombiano, cuando una madre y su bebé estuvieron a punto de ser atropellados por un camión de gas que circulaba por la vía pública en el departamento de Quindío, Colombia. 

El hecho, captado por una cámara de seguridad, muestra cómo la mujer pierde el equilibrio y cae al asfalto con el niño en brazos, quedando a centímetros del vehículo en movimiento. En cuestión de segundos, una combinación de reflejos rápidos y suerte evitó que fueran alcanzados por las llantas.

A pesar de lo ocurrido, ambos salieron ilesos o con lesiones menores. Las personas presentes corrieron para asistirlos, brindándoles apoyo inmediato tras el susto.

El video fue difundido por la cuenta de Instagram Noticias Mundo 360 y se viralizó con la frase “se salvaron de milagro”, reflejando el impacto que causó entre quienes lo vieron y compartieron.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD