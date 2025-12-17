Brote de influenza H3N2 enciende alarmas en Europa por su rápida expansión

Europa enfrenta una temporada de invierno crítica debido a la variante K de la influenza A (H3N2). Este brote, que se ha adelantado hasta seis semanas respecto a años anteriores, está registrando cifras récord de hospitalizaciones en países como el Reino Unido y España, encendiendo las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS.

¿Qué hace diferente a la variante K?

Según la reconocida patóloga argentina Marta Cohen, residente en el Reino Unido, esta variante presenta siete mutaciones adicionales en su estructura. Estas modificaciones le otorgan dos características peligrosas:

Mayor contagiosidad: Se propaga con una velocidad significativamente superior a las cepas previas. Evasión inmunológica: Reduce ligeramente la eficacia de las vacunas actuales (que ronda el 65%), aunque estas siguen siendo vitales para evitar cuadros graves y muertes.

El panorama en cifras

Reino Unido: Se prevén hasta 8.000 hospitalizaciones semanales, cifras no vistas desde 2010.

España: La incidencia es diez veces mayor que el año pasado, con 112,2 casos por cada 100.000 habitantes.

Estados Unidos y Canadá: El subclado K ya es dominante, desplazando a otras variantes.

América Latina: "El diario del lunes"

Aunque en Sudamérica y el resto de la región aún no se han confirmado casos, los infectólogos coinciden en que el riesgo de llegada es inminente debido al flujo de viajeros. La infectóloga Elena Obieta destaca que América Latina tiene "la ventaja de ver el diario del día anterior", lo que permite prepararse antes de que llegue el invierno austral.

La recomendación clave: Los expertos sugieren que los gobiernos adelanten las campañas de vacunación a marzo (en lugar de abril), para asegurar que la población de riesgo esté protegida antes de que el virus comience a circular con fuerza.

Esto es lo que debes saber

1. Síntomas de la variante K:

Fiebre alta de inicio súbito.

Tos seca y dolor de garganta intenso.

Fatiga extrema y dolores musculares muy marcados.

En algunos casos, molestias gastrointestinales (diarrea o dolor abdominal).

2. Grupos prioritarios para vacunarse:

Mayores de 65 años y bebés.

Mujeres embarazadas (protegen también al bebé).

Personas con enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, problemas cardíacos o renales).

3. Medidas de prevención diaria:

Ventilación: Mantener espacios abiertos incluso en días fríos.

Higiene: Lavado constante de manos o uso de alcohol en gel.

Responsabilidad: Si tiene síntomas, evite asistir al trabajo o lugares concurridos y utilice barbijo (mascarilla).

