Todo sobre la H3N2: ¿Cuál es el origen y qué tan peligrosa es?

Mientras Europa enfrenta una ola de contagios por la influenza H3N2, autoridades británicas y alemanas han instado a la población a extremar precauciones ante esta variante de la gripe, considerada más difícil de reconocer por el sistema inmunológico humano. En América, los casos siguen siendo limitados, aunque se mantienen vigilantes en varios países.

El origen del H3N2

Según un estudio publicado en la revista Virology, el virus H3N2 fue detectado por primera vez en cerdos de Colombia, pero los análisis genéticos indican que originalmente provino de humanos antes de adaptarse a los porcinos alrededor del año 2002. Esto significa que la cepa no coincidía con ninguno de los linajes conocidos de gripe porcina y representa una variante que ha circulado de manera silenciosa durante casi dos décadas.

Qué significa H3N2

El virus pertenece al subtipo A de la influenza, y su nombre proviene de dos proteínas clave presentes en su superficie: la hemaglutinina (H3) y la neuraminidasa (N2). A diferencia de la H1N1, que causó brotes significativos en años anteriores, las mutaciones recientes de la H3N2 afectan zonas cruciales de la hemaglutinina, lo que dificulta que el sistema inmunológico humano la reconozca de inmediato.

Riesgo para la población mexicana y boliviana

En México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el pasado 12 de diciembre el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K. Las autoridades recalcan que esto no representa motivo de alarma y que la propagación de la cepa sigue siendo limitada.

En Bolivia, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz informó sobre la confirmación de un caso de H3N2. Más de 120 contactos directos están siendo vigilados mientras se aguardan los resultados que determinen si el caso corresponde a la variante K de la gripe H3N2. Las autoridades instan a la población a mantener la calma y seguir las medidas preventivas habituales.

Medidas de prevención

Especialistas recomiendan mantener hábitos de prevención: lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en espacios cerrados y vacunación anual contra la influenza, especialmente para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Aunque la H3N2 está generando preocupación en Europa, por el momento América Latina permanece fuera del epicentro de contagios. La vigilancia epidemiológica continúa activa para detectar cualquier cambio en la circulación de esta variante.

Mira la programación en Red Uno Play