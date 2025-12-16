Influenza A (H3N2) enciende las alarmas sanitarias a nivel nacional

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) en Santa Cruz confirmó el fallecimiento de una persona sospechosa de influenza A (H3N2) variante K. A nivel nacional, se volvieron a encender las alarmas sanitarias por la circulación de este subtipo, considerado una de las variantes predominantes de la gripe estacional a nivel mundial.

De acuerdo con el Sedes, la influenza A subtipo (H3N2), impulsada por el subclado genético K, presenta una mayor capacidad de transmisión, lo que ha generado preocupación entre las autoridades de salud. En Bolivia, ya se confirmaron 14 casos con esta enfermedad.

El director del Sedes, Julio César Koca, señaló que la situación epidemiológica internacional refuerza la necesidad de mantener la vigilancia activa.

“La H3N2 es actualmente uno de los subtipos predominantes de la gripe estacional a nivel global. En países de Europa como Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia se reportan decenas de miles de casos durante la temporada invernal, con miles de hospitalizaciones y un aumento de muertes, especialmente en adultos mayores”, explicó.

Hasta la fecha, la influenza (H3N2) ha sido reportada en más de 30 países de América, Europa y Asia. El índice de mortalidad de la influenza estacional, incluida la (H3N2), se estima entre 0,1% y 0,2% de los casos sintomáticos, aunque puede ser mayor en los grupos de riesgo, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como dolor de cabeza, fiebre, cefalea, dificultad respiratoria y malestar general.

Asimismo, insistieron en que la vacunación, el uso del barbijo en personas con síntomas, el lavado frecuente de manos y la consulta médica oportuna continúan siendo las principales medidas de prevención.

Koca informó que el Sedes cuenta actualmente con 33.000 dosis de vacunas, las cuales serán distribuidas a la población como parte de la estrategia para reducir el impacto del virus y proteger a los grupos más vulnerables.

Mira la programación en Red Uno Play