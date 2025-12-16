Gripe H3N2: Qué es, cuáles son sus síntomas y cómo puedes protegerte

Tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 28 años procedente de Japón, que presentó síntomas respiratorios al llegar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) activó la alerta naranja por un posible caso de gripe H3N2, también conocida como Gripe K.

¿Qué es la gripe H3N2?

La influenza A H3N2 es una de las variantes más comunes de la gripe estacional y se propaga principalmente por gotículas respiratorias, al hablar, toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas. Las autoridades sanitarias insisten en la vacunación anual como la medida más eficaz para prevenir complicaciones graves.

La variante K de H3N2, identificada recientemente en brotes en Europa y Estados Unidos, presenta cambios genéticos que podrían aumentar su capacidad de transmisión. No obstante, hasta ahora no se ha demostrado que provoque enfermedades más graves que otras subvariantes de H3N2.

Los síntomas característicos de esta gripe incluyen fiebre alta, tos persistente, dolor de garganta, dolores musculares y fatiga severa. En algunos casos, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, gestantes o pacientes con enfermedades crónicas, la infección puede complicarse con neumonía, infecciones bacterianas secundarias o descompensación de enfermedades preexistentes.

Para prevenir el contagio, los expertos recomiendan:

Vacunación contra la influenza

contra la influenza Lavado frecuente de manos

Evitar contacto cercano con personas enfermas

Uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios

en caso de síntomas respiratorios Mantener ventilados los espacios cerrados

El H3N2 es un virus de influenza A que ha demostrado una rápida capacidad de mutación y evolución. Su denominación proviene de las proteínas de su envoltura: H3 (hemaglutinina) y N2 (neuraminidasa). Su vigilancia constante por organismos como la OMS permite la detección temprana de nuevas cepas y la implementación de medidas de prevención oportunas.

Las autoridades de Santa Cruz llaman a la población a la prevención y la vigilancia médica, evitando la automedicación y siguiendo las recomendaciones sanitarias para reducir el impacto de la influenza en la salud pública.

“Con este caso, queremos enfatizar la necesidad de reforzar la vacunación contra la influenza”, señaló Julio César Koca, director del Sedes.

