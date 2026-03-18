La OMS recomienda vacunación anticovid rutinaria cada 6 meses para grupos de alto riesgo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este miércoles a los países miembros que establezcan vacunaciones anticovid rutinarias, cada seis meses, para grupos de alto riesgo tales como personas mayores, especialmente con patologías significativas o altos índices de obesidad.

Personas en residencias de mayores y centros de cuidados prolongados y aquellas inmunodeprimidas de forma moderada o grave también podrían ser incluidas en estas vacunaciones semestrales, indicó la OMS tras la reunión de su Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS en vacunas (SAGE).

Según estos expertos, que se reunieron del 9 al 12 de marzo para analizar las campañas de vacunación globales, los países miembros también deberían considerar campañas adicionales de inmunización, con carácter anual, para trabajadores sanitarios y personas con patologías significativas de distintas edades, incluidos niños y adolescentes.

En mujeres embarazadas, se recomienda una dosis de la vacuna anticovid por embarazo, preferiblemente durante el segundo trimestre.

Sobre el covid-19, SAGE subrayó que el impacto de la enfermedad que causó una pandemia en 2020 se ha reducido gracias a la inmunización de muchas poblaciones por la vacunación y por infecciones previas, aunque advirtió que continúa causando mortalidad en algunos grupos de riesgo.

En sus reuniones, el SAGE también recomendó la introducción de la vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea (TCV) en países con altos niveles de incidencia de la enfermedad.

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