San Pedro bajo el agua: al menos 40 familias afectadas por intensas lluvias

La población de San Pedro, en Santa Cruz, atraviesa momentos críticos debido a las persistentes lluvias que provocaron severas inundaciones en distintos barrios del municipio. Comunarios reportaron que el agua ingresó a viviendas, alcanzando incluso niveles de hasta la cintura en algunos sectores.

Según el testimonio de vecinos de la urbanización Pérez, una de las zonas más afectadas, al menos 40 familias se encuentran damnificadas solo en ese barrio. Sin embargo, la situación se extiende a otras zonas como Mogil, Tral, Hardeman y sectores cercanos al río Piraí, donde también se reportan viviendas anegadas.

“Estamos inundados. El agua ha entrado completamente a nuestras casas. Es desesperante”, relató un vecino, quien además pidió auxilio urgente a las autoridades municipales y departamentales.

Los afectados aseguran que las lluvias intensas registradas durante la noche y la madrugada agravaron la situación, dejando patios y viviendas completamente cubiertos de agua. Ante este panorama, los comunarios solicitaron asistencia inmediata para las familias damnificadas, así como maquinaria y ayuda humanitaria.

Asimismo, expresaron su preocupación por el pronóstico climático, temiendo que nuevas precipitaciones empeoren aún más las condiciones en la zona.

Mientras tanto, la población permanece en alerta y a la espera de una respuesta oportuna de las autoridades para mitigar los daños y brindar apoyo a quienes lo han perdido todo.

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