Habilitan puesto de vacunación contra la influenza A H3N2 y refuerzan controles en Viru Viru

Con el objetivo de fortalecer la prevención y la vigilancia epidemiológica, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) habilitó un punto de vacunación contra variante K de la influenza A H3N2 en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, que funcionará de lunes a domingo en el horario de 8:00 a 16:00.

El director del Sedes, Julio César Koca, informó que la implementación de este puesto responde a la necesidad de contar con un mayor control sanitario en una de las principales puertas de ingreso al país. “Estamos habilitando este puesto y además estamos reforzando todo lo que es la parte de vigilancia. En forma conjunta con la directora de Naabol estamos inaugurando este punto de vacunación”, señaló.

Koca explicó que el servicio está destinado tanto al personal del aeropuerto como a las personas que arriben en vuelos nacionales e internacionales. Detalló que el punto contará con médicos encargados de realizar el triaje correspondiente, un proceso que permitirá identificar de manera temprana a personas con síntomas respiratorios. Este control se realizará las 24 horas del día, con el fin de detectar, registrar y dar seguimiento epidemiológico inmediato a los casos sospechosos.

“Esto es para que cualquier persona que tenga sintomatología sea detectada y atendida de manera inmediata, registrada y se le haga un seguimiento epidemiológico, para poder tener un control de las personas que llegan con síntomas”, enfatizó la autoridad sanitaria.

Asimismo, informó que se dispuso de aproximadamente 2.000 dosis iniciales de la vacuna contra la influenza, cantidad que se estima suficiente para cubrir la demanda inicial. La vacunación está especialmente recomendada para personas mayores y para quienes padecen enfermedades concomitantes, como problemas renales u otras patologías de riesgo.

