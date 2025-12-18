Jóvenes potencian su empleabilidad y desarrollo profesional con coaching y career coaching

Los jóvenes enfrentan retos significativos al momento de transitar de la vida académica a la profesional. Es aquí donde el coaching y el career coaching se presentan como herramientas estratégicas para guiar a los recién graduados en la construcción de su carrera y desarrollo personal.

Según Rolando Núñez, docente de Administración de Empresas en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) sostiene que es importante contar con un acompañamiento especializado, mucho más en los primeros años de inserción laboral.

“Un coach puede ser de gran ayuda para quienes acaban de obtener su título, ya que el coaching les permite dar los primeros pasos en su vida profesional con mayor claridad y seguridad”, explica el académico.

El coaching es un proceso de acompañamiento que ayuda a las personas a conocerse mejor, aclarar sus objetivos y desarrollar habilidades para alcanzar sus metas personales y profesionales, mediante la reflexión y la toma de decisiones conscientes.

Por su parte, el career coaching se enfoca específicamente en el ámbito laboral, apoyando a las personas en la elección, inicio o cambio de su carrera profesional, en la búsqueda de empleo y en el desarrollo dentro de su área de trabajo, siendo especialmente útil para quienes están comenzando su vida profesional o enfrentan una transición laboral.

En ese entendido, el coaching no solo se centra en aspectos técnicos o prácticos de la carrera profesional, sino también en brindar un apoyo emocional fundamental. Como explica Núñez, “el coach ofrece orientación y consejos prácticos basados en su experiencia, ayudando a tomar decisiones más acertadas y a fijar metas realistas en los inicios de la carrera”.

Este acompañamiento contribuye a manejar la presión, superar la incertidumbre y mantenerse motivado frente a nuevos desafíos, elementos clave para que los jóvenes se adapten con éxito a su entorno laboral.

Una revisión sistemática de Prisma 2020, analizó el impacto del coaching en educación superior y encontró que: contribuye a mejorar el desarrollo personal, emocional y profesional, además de aumentar la autonomía y el pensamiento creativo en los estudiantes. Además, un estudio con 30 universitarios reportó que el 93 % percibió que el coaching les ayudó significativamente en su concentración y desempeño académico, y el 95 % lo recomendaría.

Los estudiantes que recibieron coaching experimentaron mayor autoconfianza, resiliencia y mejor manejo del estrés, con una notable reducción de casos de depresión y ansiedad.

Otro beneficio relevante del coaching es el desarrollo de habilidades. Núñez señala que “un buen coach identifica áreas de mejora y apoya el desarrollo de habilidades, adaptándose al estilo de aprendizaje de cada persona, lo que facilita un crecimiento profesional sólido desde el principio”.

Esto permite que los estudiantes no solo perfeccionen competencias técnicas, sino que también fortalezcan habilidades blandas como la comunicación, el liderazgo y la resolución de problemas, que son altamente valoradas en el mercado laboral actual.

En paralelo, el career coaching ofrece un enfoque más orientado a la empleabilidad y al desarrollo estratégico de la carrera profesional. Rodrigo Sánchez, Coordinador Nacional de Empleabilidad de Red Alumni de Unifranz, explica que: “el career coaching es un asesoramiento individualizado donde le damos herramientas a los alumnos para que puedan potenciar su empleabilidad a través de talleres y cursos que fortalezcan sus competencias blandas y sus competencias duras”.

Además, agrega que este acompañamiento incluye orientación en la elaboración de currículum, preparación para entrevistas y estrategias para enfrentar el competitivo mundo laboral.

El career coaching, por tanto, combina el autoconocimiento con la preparación práctica, ofreciendo a los jóvenes universitarios recursos concretos para tomar decisiones informadas y proyectar una carrera profesional sólida.

En el ámbito profesional, revisiones sistemáticas recientes (SciELO, 2025) muestran que la aplicación de career coaching mejora el desempeño y la satisfacción laboral. Porque se reportan incrementos del 3,03 % en rendimiento profesional y 3,52 % en satisfacción laboral, además de reducciones en estrés y depresión.

Los efectos son especialmente notables en personas que atraviesan transiciones laborales y en aquellas con alta disposición para recibir coaching individual.

De esta manera la combinación de coaching y career coaching fomenta la autoconciencia y la reflexión, animando a los estudiantes a explorar sus valores, fortalezas y áreas de oportunidad. “El coaching puede ser un recurso clave para quienes recién comienzan su trayectoria profesional, guiándolos hacia decisiones más conscientes, habilidades más fuertes y un desarrollo personal y profesional equilibrado”, concluye Nuñez.

Programas de coaching y career coaching en las universidades representan una inversión estratégica en la formación integral de los estudiantes. No solo facilita la transición hacia el mundo laboral, sino que también contribuye al fortalecimiento de competencias que marcarán la diferencia en su desempeño profesional.

Además, la orientación personalizada, el apoyo emocional y el desarrollo de habilidades técnicas y blandas permiten a los jóvenes universitarios no solo adaptarse, sino sobresalir en el mercado laboral cada vez más exigente.

